Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 25.05.2025

Cuxhaven (ots)

Bereich PK Geestland:

Lkw-Fahrer mit abgelaufenem Führerschein

Gemarkung Debstedt. Am Samstagmittag (24.05.2025) kontrollierten Beamte der Polizei Geestland einen Lkw auf der A27 im Bereich der Anschlussstelle Debstedt. Es wurde festgestellt, dass die für das Fahrzeug erforderliche Führerscheinklasse C1 seit fast zwei Jahren abgelaufen war. Diese Führerscheinklasse ist immer fünf Jahre gültig, für eine Verlängerung muss man einen Gesundheits-Check bestehen und ein augenärztliches Gutachten vorlegen. Dem 60jährigen Cuxhavener wurde die Weiterfahrt untersagt, ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis.

Motorradfahrer kriegt die Kurve nicht

Elmlohe. Am frühen Samstagnachmittag (25.05.2025) kam es in der Ortschaft Elmlohe zu einem Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor ein 22jähriger Bremerhavener in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er gegen ein Holzschild, ein hinterherfahrender Verwandter war schnell zur Stelle und alarmierte die Rettungskräfte. Der Unfallfahrer kam schwerverletzt in ein Krankenhaus. Aus Sicht der Polizei hatte er an diesem Tag jedoch Glück, dass er nicht noch schwerer verletzt wurde. Grund dafür war wohl auch, dass der junge Fahrer Schutzkleidung getragen hat.

Mit freundlichen Grüßen

Martin Kühne Polizeihauptkommissar Dienstschichtleiter am Sitz der Polizeiinspektion Cuxhaven

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell