POL-CUX: Körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personen in Cuxhaven - nicht im Dienst befindlicher Polizeibeamter greift ein und wird leicht verletzt

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Mittwoch (21.05.2025) kam es gegen 17:40 Uhr an der Altenwalder Chaussee in Cuxhaven zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Cuxhavenern, 37 und 41 Jahre alt. Während der Auseinandersetzung hatte der 41-jährige einen größeren Ast eingesetzt, den 37-jährigen aber nicht verletzt. Ein 60-jähriger Polizeibeamter, welcher außerhalb des Dienstes auf die Situation aufmerksam geworden war, griff ein und wurde von dem aggressiven Mann ebenfalls angegangen. Dem Polizeibeamten gelang es den Mann zu Boden zu bringen und ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Kollegen zu fixieren. Der Polizeibeamte erlitt leichte Verletzungen, ist aber weiter dienstfähig.

Der 41-jährige Mann wurde im Anschluss zur Polizeidienststelle gebracht. Er versuchte hierbei trotz angelegter Handfesseln weiter um sich zu schlagen, die Beamten zu treten und schrie lautstark herum. Aufgrund dieser Gesamtsituation wurde er umgehend in der Dienststelle durch medizinisches Personal begutachtet und untersucht. Er stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und befand sich in einer psychischen Ausnahmesituation. Er wurde daher im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht und dort versorgt. Weitere Maßnahmen wurden aus dem Krankenhaus heraus veranlasst.

