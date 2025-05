POL-CUX: PKW überschlägt sich auf der BAB27 zwischen Altenwalde und Nordholz - Fahrzeugführer flüchtet

Cuxhaven (ots) - Hemmoor. Am gestrigen Mittwoch kam es gegen 16:10 Uhr zu einem tödlichen Tauchunfall am Kreidesee in Hemmoor. Ein 34-jähriger Mann aus den Niederlanden tauchte hierbei in einer Gruppe, als er plötzlich aus bislang unbekannten Gründen einen Notaufstieg durchführte. Durch zufällig vor Ort befindliche Feuerwehrtaucher wurde der Mann aus dem Wasser geborgen. Eine Reanimation vor Ort verlief leider ...

