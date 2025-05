POL-CUX: Fahrrad und E-Scooter Kontrollen ++ Fahren ohne Fahrerlaubnis

Cuxhaven (ots) - Cuxhaven. Am gestrigen Mittwoch (21.05.2025) kam es gegen 17:40 Uhr an der Altenwalder Chaussee in Cuxhaven zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Cuxhavenern, 37 und 41 Jahre alt. Während der Auseinandersetzung hatte der 41-jährige einen größeren Ast eingesetzt, den ...

mehr