Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: 20-Jähriger geht auf Gaststätten-Mitarbeiter los

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 20-jähriger Mann ging am frühen Samstagmorgen in Wiesloch auf den Mitarbeiter eines Lokals los.

Der 20-jährige Mann wurde gegen 3 Uhr von Gästen eines Lokals in der Markstraße festgestellt, der auf dem Boden lag. Ein Mitarbeiter der Kneipe begab sich nach draußen, um nach der Person zu sehen. Als er den auf dem Boden Liegenden ansprach, blickte der 20-Jährige den Mitarbeiter des Lokals mit starrem Blick an und packte diesen am Kragen. Zuvor soll er bereits ein kleines Messer aus der Tasche gezogen haben. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sei dieses allerdings nicht zum Einsatz gekommen. Der Angestellte erlitt leichte Kratzverletzungen im Brustbereich.

Der 20-Jährige soll anschließend das Lokal betreten haben und dort randaliert haben. Er konnte schließlich von weiteren Gästen überwältigt werden und anschließend einer hinzugerufenen Polizeistreife übergeben werden. Ein Lokalgast erlitt dabei leichte Verletzungen in Form von Hautabschürfungen am Bauch.

Das Messer konnte weder im Lokal noch beim 20-Jährigen aufgefunden werden.

Da sich der junge Mann weiterhin uneinsichtig verhielt und weitere von ihm ausgehende Störungen zu erwarten waren, wurde er zum Polizeirevier Wiesloch gebracht und vorübergehend in Gewahrsam genommen. Nachdem er sich gegen 4.45 Uhr wieder beruhigt hatte, sollte er in die Obhut seiner Ehefrau gegeben werden. Beim gemeinsamen Verlassen der Dienststelle beleidigte er die anwesenden Polizeikräfte und beschädigte ein Verkehrszeichen einer Baustelle, woraufhin er erneut in Gewahrsam genommen wurde, um weitere strafbare Handlungen zu vermeiden. Nachdem er wieder zur Vernunft gekommen war, wurde er in den Vormittagsstunden des Samstags wieder auf freien Fuß entlassen.

Er sieht nun Anzeigen wegen Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung entgegen. Zudem gehen die Kosten für seine Gewahrsamsunterbringung ebenfalls zu seinen Lasten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell