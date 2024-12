Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 19-Jährige verliert Kontrolle über Fahrzeug und verursacht Unfall

Mannheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen um 00:25 Uhr fuhr eine 19-jährige Toyota-Fahrerin die B36 in Fahrtrichtung Schwetzingen entlang und verlor auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Infolgedessen kam die junge Frau von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitplanke. Nachdem der Toyota durch den Aufprall ins Schleudern geriet, kam das Fahrzeug kurz darauf zum Stillstand. Durch den Unfall zogen sich die 19-Jährige sowie ihr ebenfalls 19 Jahre alter Beifahrer leichte Verletzungen zu, die anschließend in einem Krankenhaus behandelt wurden. An dem Toyota entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden und war nicht mehr fahrbereit, weshalb der Pkw abgeschleppt werden musste. Ebenso wurde die Leitplanke in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Aufgrund auslaufenden Kühlmittels musste eine Fachfirma für die Reinigung der Fahrbahn beauftragt werden.

