Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Drei unbekannte Täter gehen auf 22-jährigen Mann los - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 6 Uhr attackierten drei bislang unbekannte Täter einen 22-Jährigen im Luisenring an der Einmündung zur Jungbuschstraße. Vermutlich war der Situation ein Streit vorausgegangen, in dessen Verlauf einer der Täter dem 22-jährigen Passanten eine Flasche ins Gesicht schlug. Nachdem die Täter dem Mann auch noch Pfefferspray ins Gesicht gesprüht hatten, stiegen sie in ein Taxi und flüchteten in unbekannte Richtung. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können oder der Taxifahrer, welcher ebenfalls ein wichtiger Zeuge sein dürfte, werden gebeten sich unter Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell