Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall durch öffnende Fahrzeugtür - Zeugenaufruf!

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagabend kurz vor 19 Uhr fuhr ein BMW-Fahrer auf der Hockenheimer Straße in Richtung Ortsmitte und hielt kurz vor der Einmündung zur Wilhelmstraße an. Als der Mitfahrer hinten links die Türe öffnete, kam es zum Zusammenstoß mit einem nachfolgenden Mercedes. Der Gesamtschaden liegt bei rund 15.000 Euro. Während die Insassen des BMWs gegenüber der Polizei angaben, dass die Tür bereits einige Sekunden geöffnet und der Unfall hätte vermieden werden können, gab die Fahrerin des Mercedes an, keine Chance gehabt zu haben der plötzlich öffnenden Tür auszuweichen. Da der Unfall gegenüber einer Bushaltestelle stattgefunden hat, werden potentielle Unfallzeugen zur Klärung des Hergangs gebeten, sich mit dem Polizeirevier Hockenheim unter Tel.: 06205/2860-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell