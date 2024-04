Polizei Gütersloh

POL-GT: Zum 1. Mai in den Dalkeauen: Sicher feiern mit Regeln. Polizei und Ordnungsamt arbeiten Hand in Hand für einen friedlichen Maifeiertag

Gütersloh (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Gütersloh und der Kreispolizeibehörde Gütersloh Bei gutem Wetter zieht es am 1. Mai wieder viele junge und junggebliebene Menschen in die beliebten Dalkeauen, die sich in den vergangenen Jahren als beliebtes Ausflugsziel etabliert haben. Hier versammeln sich regelmäßig zu diesem Feiertag hunderte Radfahrerinnen und Radfahrer, um gemeinsam zu feiern. Um auch in diesem Jahr an dieser Stelle für Sicherheit und ein friedliches Miteinander zu sorgen, arbeiten die Kreispolizeibehörde Gütersloh und der Fachbereich Ordnung der Stadt Gütersloh vor Ort zusammen. Mittlerweile können die Mitarbeitenden dabei auf viele Jahre gemeinschaftlicher Erfahrung bauen. Damit die gute Stimmung während des Tages bei allen erhalten bleibt, machen Polizei und die Stadt die Besucher auf einige Regeln aufmerksam.

Es wird darum gebeten, aus Respekt vor Mensch und Natur auf tragbare Musikanlagen zu verzichten. Grillen sowie das Aufstellen von mobilen Theken und Zapfanlagen ist in diesem Bereich nicht gestattet. Ordnungsamt und Sicherheitsdienst führen Zugangskontrollen durch und Personen mit Musikanlagen, Grills oder Zapfanlagen werden konsequent abgewiesen. Die Polizei warnt zudem vor übermäßigem Alkoholkonsum der se Stimmung trüben kann.

Es werden Jugendschutzkontrollen durchgeführt, bei denen besonders auf den verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol bei Jugendlichen geachtet wird.

Zudem gilt es zu beachten, dass Bier und Wein erst ab 16 Jahren und Schnaps erst ab 18 Jahren erlaubt sind - und das in Maßen. Auch die An- und Abreise unter Alkoholeinfluss wird von den Polizistinnen und Polizisten überwacht. Es sei daran erinnert, dass auch für Fahrradfahrer, E-Biker und E-Roller-Fahrer Alkoholgrenzwerte im Straßenverkehr gelten. Dies sollte bei allen Maiausflügen berücksichtigt werden, nicht nur in den Dalkeauen. Die Polizei empfiehlt im Idealfall, bei aktiver Teilnahme am Straßenverkehr auf Alkohol zu verzichten, um die eigene Gesundheit, die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer und den Führerschein nicht zu gefährden.

Zudem wird darauf hingewiesen, dass ausreichend Abfallbehälter auf dem Gelände bereitstehen. Das Ordnungsamt bittet darum, diese zu nutzen, auch im Interesse von Tieren und Pflanzen, für die wilder Müll eine Bedrohung darstellt. Es ist wichtig, dass jeder seinen Teil dazu beiträgt, den Maifeiertag friedlich zu gestalten und die Regeln zu respektieren. Unter diesen Bedingungen wünschen die Kreispolizeibehörde und die Stadt Gütersloh allen einen angenehmen 1. Mai!

