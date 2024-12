POL-MA: Hirschberg a. d. Bergstraße/Rhein-Neckar-Kreis: Einbrecher flüchten bei Heimkehr des Eigentümers - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Derzeit ermittelt das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen wegen einer Verkehrsunfallflucht, die sich in der Zeit von Mittwoch, dem 11.12.2024 um 20 Uhr, und Freitag, dem 13.12.2024 um 12 Uhr, ereignet hat. Ersten Ermittlungen zufolge soll der oder die Autofahrer/in womöglich beim Rechtsabbiegen den in der Kattowitzer Zeile geparkten Nissan an der ...

