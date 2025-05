Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzter Person und hohem Sachschaden in Geestland

Cuxhaven (ots)

Geestland/Köhlen. Am Sonntag (25.05.2025) gegen 20:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen Köhlen und Geestenseth auf der Geestensether Straße. Eine 28-jährige Beverstedterin befuhr die Straße in Richtung Geestenseth mit einem VW Golf Plus und kam in einer Rechtskurve nach links von der Fahrspur ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden PKW Cupra Born, welcher von einer 41-jährigen Geestländerin geführt wurde.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die Beverstedterin wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt.

