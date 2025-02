POL-HRO: Hinweise zum Diebstahl eines E-Scooters im Zusammenhang einer Unfallaufnahme

Brüsewitz (ots) - Dank eines aufmerksamen Hinweises konnte die Gadebuscher Polizei am gestrigen Abend eine mutmaßlich alkoholisierte Fahrzeugführerin kontrollieren. Gegen 20:30 Uhr meldete eine Zeugin der Gadebuscher Polizei ein Fahrzeug, das auf der B104 in Richtung Brüsewitz in Schlangenlinien unterwegs sei. Die eingesetzten Beamten trafen an der Halteranschrift auf die 47-jährige mutmaßliche Fahrerin. Ein ...

