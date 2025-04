LPI-G: Reifen zerstochen

Greiz (ots) - Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. Am vergangenen Donnerstag (17.04.2025) gegen 23:15 Uhr wurde via Notruf eine körperliche Auseinandersetzung bei einer Tanzveranstaltung in einer Gastlichkeit in der Talstraße gemeldet. Hierbei gerieten drei Männer (31, 36, 37) mit einem 20-Jährigen in Streit. Durch die folgende Auseinandersetzung wurde der 20-Jährige leicht verletzt und anschließend in einem Krankenhaus ...

