LPI-G: Diebstahl aus Tagespflegeeinrichtung

Greiz (ots) - Großenstein, OT Mückern. Bereits zum fünften Mal seit dem 23.03.2025 kam es in Mückern zu einer Sachbeschädigung durch Brandlegung. Am 15.04.2025, gegen 19:45 Uhr, wurde ein Holzstapel auf dem Grundstück eines 42-jährigen Anwohners in der Ortslage Mückern durch unbekannte Täter in Brand gesetzt. Der Eigentümer bemerkte das Feuer rechtzeitig und konnte es eigenständig löschen. Anschließend ...

mehr