Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brandstiftung an Holzstapel in Mückern

Greiz (ots)

Großenstein, OT Mückern. Bereits zum fünften Mal seit dem 23.03.2025 kam es in Mückern zu einer Sachbeschädigung durch Brandlegung. Am 15.04.2025, gegen 19:45 Uhr, wurde ein Holzstapel auf dem Grundstück eines 42-jährigen Anwohners in der Ortslage Mückern durch unbekannte Täter in Brand gesetzt. Der Eigentümer bemerkte das Feuer rechtzeitig und konnte es eigenständig löschen. Anschließend informierte er die Polizei. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im niedrigen einstelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes beobachtet haben, um Hinweise unter der Telefonnummer 0365 / 8234-1465. Bezugsnummer: 0097674/2025

