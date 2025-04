Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diebstahl von Geldkassette aus Praxis

Mainz-Altstadt (ots)

Am Mittwoch, 16.04.2025 gegen 12:00 Uhr, konnte durch eine Zeugin eine Geldkassette im vierten Stock eines Mehrfamilienhaues aufgefunden werden. Diese wurde durch die Einsatzkräfte im Flur des besagten Stockwerks fest- und sichergestellt. In dieser befanden sich zum genannten Zeitpunkt lediglich Belege von der Post. Ermittlungen ergaben, dass es sich bei der Geldkassette um das Eigentum einer Praxis in der Nähe handelte. Dort habe man das Fehlen der Geldkassette bereits zwei Tage zuvor festgestellt. Es hätten sich ca. 300 Euro Bargeld darin befunden. Hinweise auf einen Täter seien nicht bekannt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell