Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Brand von Zeitungen

Mainz-Altstadt (ots)

Am Donnerstag, 17.04.2025 gegen 03:00 Uhr, wurde der Polizei Mainz Brandgeruch im Bereich der Weißliliengasse gemeldet. Vor Ort konnte im Eingangsbereich eines Shops ein Feuer festgestellt werden. Es handelte sich augenscheinlich um einen Stapel Zeitungspapier, welcher in Brand gesetzt wurde. Das Feuer konnte durch die verständigte Berufsfeuerwehr der Stadt Mainz gelöscht werden. Der zufällig vor Ort erscheinende Zeitungszusteller gab an, dass die Zeitung kurz zuvor geliefert worden sein müsste. Bislang gibt es keine Täterhinweise oder Zeugen der Tat. Ob außer den Zeitungen ein weiterer Schaden entstand und in welcher Höhe dieser sich bewegt, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

