Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Handwerkerfahrzeuge in Mainz aufgebrochen

Mainz (ots)

In der Nacht von Montag, 14.04.2025, auf Dienstag, 15.04.2025, kam es im Mainzer Stadtgebiet zu mehreren Aufbrüchen von Handwerkerfahrzeugen.

So verschafften sich bislang unbekannte Täter zwischen 23:15 Uhr und 23:45 Uhr Zugang zu drei Fahrzeugen auf dem Firmenareal eines Handwerksbetriebs im Bereich An der Fahrt in Mainz-Gonsenheim. Gestohlen wurden unter anderem Werkzeug und Arbeitsmaschinen.

In derselben Nacht ereignete sich im Holunderweg in Mainz-Bretzenheim ein ähnlich gelagerter Sachverhalt. Am Dienstagmorgen wurde das am Vorabend abgestellte Fahrzeug aufgebrochen vorgefunden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde in diesem Fall nichts gestohlen.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

