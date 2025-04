POL-PPMZ: Vermisster 16-Jähriger aus Mainz wohlbehalten angetroffen

Mainz-Altstadt (ots) - Am Montagmorgen, 14.04.2025 kommt es gegen 10:00 Uhr zu einem Taschendiebstahl in der Mainzer Altstadt. Eine 41-Jährige Frau hebt an einem Bankautomaten in der Bahnhofstraße einen mittleren dreistelligen Betrag ab und verstaut das Bargeld lose in ihrer Jackentasche. Beim Verlassen der Bank wird sie von fünf unbekannten Personen in ein Gespräch verwickelt und im weiteren Verlauf bedrängt. Als ...

