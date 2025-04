Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Betrunkener verursacht hohen Schaden bei Verkehrsunfall

Mainz-Oberstadt (ots)

Am Mittwoch, 16.04.2025, gegen 02:30 Uhr, wurden Anwohner in der Hechtsheimer Straße in der Mainzer Oberstadt durch einen lauten Knall auf einen Verkehrsunfall aufmerksam, welcher sich in unmittelbarer Nähe ereignete. Bei Nachschau stellten sie ihre am Straßenrand der Hechtsheimer Straße geparkten, stark beschädigten Fahrzeuge sowie ein weiteres Fahrzeug mit Fahrer fest. Durch die Polizei konnte der Unfallverursacher, ein 21-jähriger Mainzer, noch vor Ort angetroffen werden. Es stellte sich heraus, dass er vermutlich die Hechtsheimer Straße in Richtung Alte Mainzer Straße befuhr, hierbei auf die Gegenfahrbahn geriet und am dortigen Fahrbahnrand in drei parkende Fahrzeuge fuhr. Es konnte durch die Polizeibeamten festgestellt werden, dass er unter dem Einfluss von Alkohol und möglicherweise auch Betäubungsmitteln stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,69 Promille. Seine Stimmung schwankte gegenüber den Einsatzkräften stark. So musste er kurzzeitig gefesselt werden, als er während der Behandlung durch den Rettungsdienst versuchte, aus dem Rettungswagen zu flüchten. Im Anschluss wurde er zwecks Blutentnahme und Untersuchung möglicher Verletzungen in ein Mainzer Krankenhaus verbracht, wo er sich entgegen des ärztlichen Rates jedoch selbst entließ. Demnach ist nicht bekannt, ob er sich durch den Verkehrsunfall Verletzungen zuzog. Es entstand ein Sachschaden in vermutlich sechsstelliger Höhe, da er neben seinem Fahrzeug die drei parkenden Fahrzeuge nicht unerheblich beschädigte.

