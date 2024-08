BPOL NRW: Versuchter Fahrraddiebstahl - Bundespolizei deckt weitere Straftaten auf

Essen (ots) - Am gestrigen Abend (5. August) widersetzte sich ein Mann der Aufforderung, einen Regionalexpress im Essener Hauptbahnhof zu verlassen. Auf dem Weg zur Bundespolizeiwache wurde dieser zunehmend aggressiver, beleidigte den Beamten und wehrte sich gegen die Mitnahme. Gegen 21:45 Uhr bat der Zugbegleiter des RE42 in Richtung Münster um Unterstützung. In dem ...

mehr