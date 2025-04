Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Dreister Dieb stiehlt Geldbörse aus LKW Fahrerhaus

Mainz-Altstadt (ots)

Am Dienstagmittag, 15.04.2025 kommt es gegen 14:00 Uhr zu einem Diebstahl am Victor-Hugo-Ufer in der Mainzer-Altstadt.

Ein Fahrer eines LKW lädt einen Container ab und kontrolliert diesen, als sich zeitgleich eine unbekannte Person Zutritt zu dem unverschlossenen Fahrerhaus des LKW verschafft. Der oder die Täter entwenden die Geldbörse des Geschädigten mitsamt Bargeld und flüchten anschließend unerkannt von der Örtlichkeit.

Da der Fahrer des LKW die Tat nicht beobachten konnte, liegen keinerlei Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell