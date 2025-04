POL-PPMZ: Fund von Betäubungsmitteln

Mainz-Oberstadt (ots) - Am Mittwoch, 16.04.2025, gegen 02:30 Uhr, wurden Anwohner in der Hechtsheimer Straße in der Mainzer Oberstadt durch einen lauten Knall auf einen Verkehrsunfall aufmerksam, welcher sich in unmittelbarer Nähe ereignete. Bei Nachschau stellten sie ihre am Straßenrand der Hechtsheimer Straße geparkten, stark beschädigten Fahrzeuge sowie ein weiteres Fahrzeug mit Fahrer fest. Durch die Polizei ...

mehr