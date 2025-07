Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfallflucht, Betrunken gegen Hauswand gefahren, Sachbeschädigung und Pkw stürzt Böschung herunter

Osterburken: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Sonntag in Osterburken und flüchtete anschließend. Zwischen 9 Uhr und 16:30 Uhr kollidierte der oder die Flüchtige mit ihrem Fahrzeug mit dem Befestigungspfosten eines Schiebemetalltors in der Straße "Unterer Kirchberg". Durch die hierbei entstandene Verformung ist das Tor nun nicht mehr ordnungsgemäß verschließbar. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

Buchen: Frau fährt betrunken gegen Hauswand und flüchtet Am Montagabend fuhr eine betrunkene Frau in Buchen gegen eine Hauswand und flüchtete anschließend. Gegen 21:30 Uhr meldete ein Zeuge einen Schaden an der Wand eines Mehrparteienhauses in der Kaiserstraße. Weiter teilte er mit, dass er einen lauten Knall wahrgenommen und ein weißes, größeres Fahrzeug wegfahren gesehen habe. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung konnten die Beamten an einer Tankstelle ein entsprechendes Fahrzeug mit passenden, frischen Unfallschäden feststellen. Dessen Fahrerin war sichtlich alkoholisiert und zeigte entsprechende Ausfallerscheinungen. Die Durchführung eines Atemalkoholtests gelang ihr nicht. Daher musste die Frau die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. An der Hauswand und dem Fahrzeug entstanden Schäden in Höhe von insgesamt 9.000 Euro.

Schollbrunn: Auto zerkratzt - Zeugen gesucht Die Polizei sucht Zeugen, nachdem eine unbekannte Person am Montagnachmittag in Schollbrunn ein Fahrzeug zerkratzte. Zwischen 12:20 Uhr und 17:20 Uhr stand der Fiat einer 55-Jährigen in der Talstraße und wurde hier Ziel des Täters. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

A81/Ravenstein: Auto stürzt Böschung hinunter - Ein Schwerverletzter Schwere Verletzungen zog sich ein Autofahrer bei einem Unfall am Montagnachmittag bei Ravenstein zu. Kurz vor 17 Uhr war der 34-Jährige mit seinem Renault auf der Autobahn 81 von Heilbronn kommend in Richtung Würzburg unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Osterburken überholte der Mann zwei Pkw und lenkte dann ruckartig nach rechts, um die Autobahn an der Ausfahrt Osterburken zu verlassen. Hierbei überholte er zwei weitere Fahrzeuge, welche sich bereits auf dem Verzögerungsstreifen befanden. Der Renault-Fahrer scherte kurz vor dem vorderen Pkw ein, so dass dieser sein Auto abbremsen musste. Vermutlich aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit und der zum Unfallzeitpunkt regennassen Straße, fuhr der 34-Jährigen nicht die folgende Rechtskurve, sondern geradeaus weiter. Im Anschluss überfuhr der Renault eine Kurvenleittafel und überschlug sich im Grünbereich zwischen der Aus- und Einfahrt der Anschlussstelle. Nachdem das Fahrzeug wieder auf die Räder kam überquerte es die Einfahrt der Anschlussstelle, überfuhr die Leitplanke und stürzte schließlich circa 10 Meter tief eine Böschung hinab. Zwei Verkehrsteilnehmer, welche zuvor von dem Mann überholt wurden, kletterten noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte die Böschung hinunter und befreiten den 34-Jährigen aus seinem Fahrzeug. Der Fahrer zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

