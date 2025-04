POL-WAF: Telgte. Telgter flüchtete vor der Polizei

Warendorf (ots) - Unbekannte Personen stahlen in der Nacht zu Freitag, 18.4.2025 von einem Autohaus an der Sassenberger Straße in Warendorf mehrere Felgen samt Reifen. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: Polizei Warendorf ...

