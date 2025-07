Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Verkehrsunfälle

Main-Tauber-Kreis (ots)

Autobahn 81 / Tauberbischofsheim: Unfall bei regennasser Fahrbahn

Sachschaden in Höhe von über 50.000 Euro sind das Resultat eines Unfalls am Montagnachmittag bei Tauberbischofsheim. Gegen 14:30 Uhr war ein 54-Jähriger mit seinem Audi auf der Autobahn 81 in Richtung Würzburg auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Tauberbischofsheim und der Tank- und Raststätte "Ob der Tauber" kam der Audi-Fahrer, mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn, ins Schleudern. Hierbei kollidierte er zunächst mit einem Lkw, welcher die mittlere Spur befuhr und anschließend mit der Mittelleitplanke. Der Audi kam schwer beschädigt quer auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Zur Bergung des Fahrzeugs mussten alle drei Fahrspuren gesperrt werden. Bei dem Unfall wurden keine Personen verletzt.

Kreisstraße 2848 / Igersheim: Pkw überschlagen

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen bei Igersheim wurde eine 18-Jährige leicht verletzt. Die junge Frau war mit ihrem Nissan gegen 07.20 Uhr Uhr auf der Kreisstraße 2848 von Schäftersheim in Richtung Neuses unterwegs, als sie, kurz vor Neuses, ins Bankett geriett und die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. In der Folge hat sich der Pkw überschlagen, so dass Totalschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro entstand. Die Verunfallte kam für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell