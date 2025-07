Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Zeugen nach Raub am Breitenauer See gesucht

Heilbronn (ots)

Obersulm: Zeugen nach Raub gesucht

Am vergangenen Samstag soll ein Mann am Breitenauer See seines Geldbeutels beraubt worden sein. Gemäß seinen Angaben war der 47-Jährige gegen 22:30 Uhr auf dem Rundweg um den See unterwegs und schon seinen Roller. Unvermittelt soll sich ein Unbekannter von hinten genähert und ihn niedergeschlagen haben. Nach der Tat sei der Angreifer mit dem Geldbeutel des 47-Jährigen geflüchtet. Wer kann Angaben zu den Geschehnissen machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 104 4444 an die Kriminalpolizei Heilbronn.

