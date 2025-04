Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: 2 Einbrüche ++ 3 Verkehrsunfälle mit Verletzten und hohem Sachschaden

Cuxhaven (ots)

Einbruch in Apotheke

Geestland / Langen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind bisher unbekannte Täter in eine Apotheke in der Debstedter Straße eingebrochen. Die Täter verschafften sich über eine Seitentür Zutritt zu dem Geschäft, durchsuchten alle Räume und entwendeten Bargeld. Der Schaden wird auf über 2.000 Euro geschätzt.

Einbruch in Einfamilienhaus

Hemmoor. Unbekannte Täter sind in der Lamstedter Straße in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Da die Bewohner nicht zu Haus waren, kann der Tatzeitraum lediglich auf die Zeit seit dem 28.03.2025 eingegrenzt werden. Die Täter hatten den Außenrolladen der Terrassentür beschädigt, dann die Terrassentür aufgehebelt und waren in das Haus eingedrungen. Entwendet wurde vor allem Werkzeug. Der Schaden wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Rechts-vor-links nicht beachtet - 2 Leichtverletzte

Beverstedt. Am Donnerstagnachmittag wurden bei einem Verkehrsunfall in Beverstedt die beiden Autofahrer leicht verletzt. Eine 37-jährige Beverstedterin war mit ihrem PKW von Lunsheide aus auf dem Heerstedter Mühlenweg unterwegs in Richtung Heyerhöfen. An der Kreuzung Wachholz übersah sie den von rechts kommenden PKW eines 83-jährigen Beverstedters. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Der Sachschaden wurde auf 8.000 Euro geschätzt.

Toter Winkel - Jugendliche E-Scooter-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt

Otterndorf. Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 16.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall durch den sogenannten "Toten Winkel". Der 43-jährige Fahrer eines Lieferwagens wollte im Liebesweg nach rechts auf einen Parkplatz einbiegen. Dabei übersah er eine in gleicher Richtung auf dem Radweg fahrende 16-jährige mit ihrem E-Scooter. Bei dem Zusammenstoß wurde das Mädchen schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Da Fahrzeuge wie der Lieferwagen oder auch LKW´s eine eher schlechte Sicht nach hinten haben und dadurch der sogenannte "Tote Winkel" recht groß ist, haben die Fahrer beim Abbiegen eine höhere Verantwortung an die Rückschaupflicht. Es gilt aus diesem Grund für Fahrzeuge dieser Größe (ab 3,5 T zulässiges Gesamtgewicht) beim Abbiegen eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Schrittgeschwindigkeit, um solche Unfälle zu vermeiden.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Loxstedt / Stotel. Am Donnerstag, 10.04.2025, ereignete sich gegen 18:15 Uhr ein Verkehrsunfall an der Anschlussstelle Stotel der BAB 27. Ein 32-jähriger Hamburger wollte mit seinem Opel Astra von der B437 nach links auf die BAB 27, Fahrtrichtung Bremen, auffahren. Hierbei übersah er den entgegenkommenden und bevorrechtigten BMW i5 eines 35-Jährigen aus Butjadingen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand aber erheblicher Sachschaden, der auf insgesamt 23.000 Euro geschätzt wird. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden.

