Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: 2 Verkehrsunfälle mit insgesamt 3 Verletzten

Cuxhaven (ots)

Verkehrsunfall an Zebrastreifen - ein Kind leicht verletzt

Cuxhaven. Am Mittwochmorgen (09.04.2025) gegen 8 Uhr wurde ein 6-jähriges Kind beim überqueren des Fußgängerüberwegs in der Rathausstraße leicht verletzt. Eine 70-jährige Cuxhavenerin hatte am Zebrastreifen angehalten, um einem Kind das Überqueren der Straße zu ermöglichen. Beim Anfahren übersah die Frau jedoch ein zweites Kind, dass ihr Fahrrad über den Fußgängerüberweg schieben wollte. Bei dem Zusammenstoß wurde das Mädchen leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Am PKW und am Fahrrad entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

++++++

Rotlicht an Ampel missachtet - 2 Leichtverletzte

Cuxhaven. Gestern Morgen ereignete sich an der Kreuzung Brockeswalder Chaussee / Haydnstraße ein Verkehrsunfall, bei dem 2 Verkehrsteilnehmer leicht verletzt wurden. Ein 60-jähriger aus Rostock fuhr mit seinem PKW auf der Brockeswalder Chaussee trotz Rotlicht der Ampel in die Kreuzung ein. Dabei übersah er den PKW eines 35-jährigen Cuxhaveners auf der Haydnstraße. Bei dem Zusammenstoß wurde der Cuxhavener und sein 53-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus Cuxhaven, leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt.

++++++

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell