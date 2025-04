POL-CUX: Schwerer Verkehrsunfall auf der L128

Cuxhaven (ots) - Diebstahl aus Hofladen - Täter gestellt Wurster Nordseeküste / Cappel. In der Nacht vom 06. auf den 07. April 2025 kam es in einem Hofladen in Wurster Nordseeküste zu einem Diebstahl, bei dem zwei minderjährige Täter noch vor Ort gestellt werden konnten. Ein dritter Täter ist flüchtig. Um ...

