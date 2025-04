Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diebstahl aus Hofladen - Täter gestellt ++ Unfall mit E-Scooter-Fahrern ++ Küchenbrand in Einfamilienhaus

Cuxhaven (ots)

Diebstahl aus Hofladen - Täter gestellt

Wurster Nordseeküste / Cappel. In der Nacht vom 06. auf den 07. April 2025 kam es in einem Hofladen in Wurster Nordseeküste zu einem Diebstahl, bei dem zwei minderjährige Täter noch vor Ort gestellt werden konnten. Ein dritter Täter ist flüchtig. Um 00:09 Uhr erhielt die Polizei die Meldung über einen Diebstahl in einem rund um die Uhr geöffneten Hofladen in der Cappeler Bahnhofstraße. Der Inhaber des Ladens hatte den Diebstahl per Videoüberwachung beobachtet und gemeinsam mit einem Mitarbeiter die mutmaßlichen Täter noch vor Ort gestellt. Bei den Tätern handelt es sich um zwei minderjährige Jugendliche aus Bremerhaven, die beim Verlassen des Ladens mit vollen Tüten angetroffen wurden. Das Diebesgut, bestehend aus Lebensmitteln im Wert von über 330 Euro, konnte sichergestellt und dem Inhaber zurückgegeben werden. Ein dritter Täter, der mit einem Pkw vom Tatort geflüchtet war, konnte im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht gefasst werden. Die Ermittlungen zu seiner Identität und seinem Aufenthaltsort dauern an. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen gewerbsmäßigen Bandendiebstahls eingeleitet. Die Mobiltelefone der beiden gestellten Täter wurden beschlagnahmt, um mögliche Tatabsprachen zu untersuchen. Die beiden Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen sie wurde ein lebenslanges Hausverbot für den Hofladen ausgesprochen.

++++++

Unfall mit E-Scooter-Fahrern - Polizei sucht flüchtigen Geschädigten

Geestland / Alfstedt. Am 02.04.2025, gegen 16.00 Uhr, kam es in Alfstedt auf der Kreisstraße in Höhe An der Sandkuhle zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten E-Scooter-Fahrerinnen, 13 und 15 Jahre alt. Die beiden Mädchen wollten mit ihren E-Scootern die Kreisstraße überqueren. Dabei übersahen sie ein in Richtung Bad Bederkesa fahrendes Taxi mit Bremerhavener Kennzeichen. Der Fahrer stieg nach dem Zusammenstoß kurz aus und notierte sich Daten zu den beiden Minderjährigen. Er fuhr nachfolgend unmittelbar weiter, ohne sich um seine Verpflichtungen als Unfallbeteiligter zu kümmern. Es soll sich um einen älteren Fahrer mit gebundenem grauem Bart und Zopf handeln. Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrer geben können, melden sich bitte beim Polizeikommissariat Geestland, Tel. 04743 9280.

++++++

Küchenbrand in Einfamilienhaus

Cuxhaven. In der vergangenen Nacht (07. / 08.04.2025) kam es aus bisher nicht bekannten Gründen zu einem Küchenbrand in einem Einfamilienhaus in der Abschnede. Das Feuer griff auch auf andere Räumlichkeiten des Hauses über. Zudem entstanden Schäden durch Löschwasser. Das Haus ist zurzeit nicht bewohnbar, Personen wurden nicht verletzt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

++++++

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell