Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeibericht aus dem Bereich Schiffdorf

Cuxhaven (ots)

Landkreis Cuxhaven/ Gemeinde Beverstedt - Auffahrunfall

Am Samstagmittag übersah ein 60-jähriger Fahrzeugführer aus dem Gemeinde Beverstedt ein am Straßenrand abgeparktes Fahrzeug und fuhr mit seinem Ford auf dieses auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt. Ein Fahrzeug war durch den Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit. Durch den Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 6.500,00 Euro. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde eine Vollsperrung eingerichtet.

Landkreis Cuxhaven/ Gemeinde Beverstedt - Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Am 05.04.2025 kontrollierten Beamte des PK Schiffdorf gegen 10:00 Uhr ein land- und forstwirtschaftliches Fahrzeuggespann. Hierbei stellte sich heraus, dass der mitgeführte Anhänger des Gespanns nicht zugelassen ist. Gegen den 22-jährigen Fahrzeugführer aus Loxstedt wird ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

