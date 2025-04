Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: diverse Verkehrsdelikte ++ Fundunterschlagung ++ Einbruch in Restaurant

Pkw mit Falschen Kennzeichen, Fahrer hat zudem keinen Führerschein

Loxstedt / BAB27. Am Sonntagnachmittag kontrollierten Beamte der Polizei Geestland auf der A27 im Bereich der Anschlussstelle Bremerhaven-Süd einen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die angebrachten Kennzeichen nicht zum Fahrzeug gehörten, das Fahrzeug war nicht zugelassen. Weiter war der Fahrzeugführer, ein 34-jähriger Bremerhavener, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen sichergestellt. Den Fahrer erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Fahrerwechsel während der Fahrt, aber einen Führerschein hatte niemand

Geestland / Bad Bederkesa. Am Sonntagmorgen um kurz vor 5.00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Geestland in Bad Bederkesa einen Pkw. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass die beiden Fahrzeuginsassen, ein 24-jähriger und ein 18-jähriger aus Bremerhaven, kurz vor der Kontrolle während der Fahrt die Plätze getauscht hatten. Da keiner der Insassen im Besitz einer Fahrerlaubnis war, wurde die Weiterfahrt untersagt und gegen beide ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Einbruch in Restaurant

Cuxhaven. In der Zeit von Samstag, 2 Uhr, bis Sonntag, 2.30 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Restaurant in der Poststraße ein. Die Täter überwanden ein rückwärtiges Fenster, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro.

Fundunterschlagung - Eigentümer gesucht

Beverstedt. Am 06.04.2025 meldet sich der 16-jährige Finder aus Beverstedt bei der Polizei Schiffdorf, um den Fund eines Fahrrades anzumelden. Im Verlauf der weiteren Befragung wird jedoch klar, dass der angebliche Finder das Fahrrad bereits am Mittwoch, 26.03.2025 gefunden hatte. Das Fahrrad habe in Stubben an der Brunshausener Straße im Seitenraum gestanden. Daher habe er das Fahrrad an sich genommen und sei damit nach Hause gefahren und habe es für eine kurze Zeit für sich genutzt. Daher musste gegen den Finder nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Unterschlagung eingeleitet werden. Unklar ist, wem das Fahrrad gehört. Daher wir jetzt der oder die Eigentümer des Fahrrades gesucht. Es handelt sich um ein orange-farbenes Damenrad der Marke Rixe ohne Gangschaltung. Wer sein Fahrrad wiedererkennt, meldet sich bitte beim Polizeikommissariat in Schiffdorf unter der Rufnummer 04706/948-0 zu melden. Für die Wiederaushändigung wird ein Eigentumsnachweis benötigt.

Fahren unter illegaler Drogen und Alkohol

Hagen. Am Sonntagabend, gegen 19.20 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Schiffdorf einen 49-jährigen PKW-Fahrer aus dem Landkreis Rotenburg. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der Fahrer offensichtlich nicht mehr fahrtüchtig ist. Sie führten einen Atemalkoholtest und einen Drogenvortest durch. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1 Promille und auch der Drogenvortest zeigte an, dass der Autofahrer Kokain konsumiert hatte. Dem 49-jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Fahrens unter berauschenden Mitteln und ein Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

