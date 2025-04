Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall auf der L128 zwischen Wollingst und Osterndorf

Beverstedt. Am 09.04.2025, gegen 12.30 Uhr ereignete sich auf der L128 zwischen Wollingst und Osterndorf ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Traktor mit Anhänger (wir berichteten). Bei dem Unfall wurde der PKW-Fahrer, ein 89-jähriger aus Bad Bederkesa, lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 27-jährige Fahrer des landwirtschaftlichen Zuges aus Beverstedt wurde leicht verletzt. Der PKW-Fahrer war in Richtung Wollingst unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr fuhr. Der entgegenkommende Traktorfahrer konnte einen Frontalzusammenstoß nicht mehr verhindern. Der PKW schleuderte in den rechten Seitenraum und kam im Straßengraben zum stehen. Der landwirtschaftliche Zug kam ebenfalls von der Fahrbahn ab und blieb im Seitenraum stehen. Der 89-jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Kräfte der Feuerwehr befreit werden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden im insgesamt mittleren 5-stelligen Bereich. Die L128 wurde für die Rettungsmaßnahmen und die Bergung der Fahrzeuge voll gesperrt. Insbesondere die Bergung des landwirtschaftlichen Zuges gestaltet sich zeitaufwendig, da ein Hinterrad abgerissen ist. Daher wird die Sperrung noch einige Stunden andauern. Die Straßenmeisterei Hagen hat eine entsprechende Umleitung eingerichtet und ausgeschildert.

