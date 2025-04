Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: 2 Wohnungseinbrüche

Cuxhaven (ots)

Wohnungseinbruch

Cuxhaven. Am gestrigen Dienstag, 08.04.25, kam es in der Zeit von 4.40 Uhr bis 15.40 Uhr zu einem Wohnungseinbruch in der Rathausstraße. Der oder die Täter gelangten über den Balkon in die im Hochparterre gelegene Wohnung und durchsuchten die Räume. Entwendet wurde Schmuck im Wert von über 1.000 Euro.

Einbruch in Einfamilienhaus - Täter festgenommen

Geestland / Langen. Die Polizei Geestland konnte in der vergangenen Nacht zwei Einbrecher nach einem Wohnungseinbruch festnehmen. Die beiden 25 und 21 Jahre alten Männer aus Bremerhaven waren in der Zeit vom 08.04.25, 23 Uhr bis 09.04.25, 01.30 Uhr, in ein Wohnhaus in der Leher Landstraße eingebrochen. Sie hatten sich über ein Fenster Zutritt zum Haus verschafft und vor allem Schmuck entwendet. Die Bewohner hatten den Einbruch sehr schnell bemerkt und gegenüber den eingesetzten Polizisten auch einen Tatverdacht geäußert. Die daraufhin eingeleitete Fahndung führte sehr schnell zur Festnahme der beiden Tatverdächtigen. Bei ihnen wurde entsprechendes Werkzeug und auch Teile der Beute gefunden. Beide Männer wurden in polizeilichen Gewahrsam genommen.

