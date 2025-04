Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Mörtelkübel auf B41 verloren

Waldböckelheim (ots)

Am Mittwoch, 02.04.2025, 15:40 Uhr, befuhr ein schwarzer SUV mit einachsigem Anhänger die B41 in Fahrtrichtung Bad Kreuznach. In Höhe Waldböckelheim flogen aus dem offenen Anhänger mehrere Mörtelkübel auf die Fahrbahn, wobei ein Kübel mit einem Ford Focus kollidierte und Schaden verursachte. Hinweise zu dem SUV an die Polizei Bad Kreuznach unter Tel. 0671-88110.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell