BPOLI EBB: Deutscher schleust Türken ein

Burkau (BAB 4) (ots)

27.03.2025 / 00:15 Uhr / Burkau

Bundespolizisten kontrollierten am 27. März 2025 auf dem Pendlerparkplatz an der BAB 4 bei Burkau um 00:15 Uhr einen deutschen PKW. Dieser war besetzt mit fünf Personen. Am Steuer saß ein 56-jähriger Deutscher und im Fond befanden sich unter anderem eine 52-jährige türkische Frau mit ihrem 15-jährigen Sohn. Beide konnten sich nur mit türkischen Identitätskarten ausweisen, für den Aufenthalt in Deutschland erforderliche Dokumente besaßen sie nicht.

Da hier der Verdacht der unerlaubten Einreise / Aufenthalt und des Einschleusens von Ausländern vorlag, wurden sie in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle verbracht. Der Schleuser konnte nach Abschluss aller Maßnahmen die Dienststelle verlassen. Die ursprünglich vorgesehene Zurückweisung der Frau und ihres Sohnes auf dem Luftweg in die Türkei konnte aus humanitären Gründen nicht durchgeführt werden.

