BPOLI EBB: Schwarzarbeiterin zurückgewiesen

Oderwitz (ots) - Unbekannte Täter haben am Abend des 23. März 2025 zwischen den Bahnhaltepunkten Eibau und Oberoderwitz mehrere Schottersteine auf die Gleise gelegt. Ein in Richtung Zittau fahrender Regionalexpress überfuhr um 22:48 Uhr dieses Hindernis und hielt sofort auf freier Strecke an. Die Bundespolizei stellte Steinmehl und -fragmente am Tatort fest. Die eingesetzte Notfallmanagerin der Deutschen Bahn AG ...

mehr