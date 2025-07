Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Pkw überschlägt sich mehrfach

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Bundesstraße B292 / Adelsheim: Pkw von B292 abgekommen - Fahrer schwer verletzt

Ein Schwerverletzter und Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 23.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstagnachmittag bei Adelsheim. Gegen 15:10 Uhr war ein 36-Jähriger mit seinem Audi A4 auf der Bundesstraße 292 von Adelsheim in Richtung Schefflenz unterwegs. Der Fahrer kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr anschließend über eine Verdolung. Hierauf hat sich das Auto mehrfach überschlagen und erlitt einen Totalschaden. Der Mann musste aus dem Fahrzeug geborgen werden und kam anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Ursächlich für den Unfall war mutmaßlich die Alkoholisierung des 36-Jährigen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest führte zu einem Wert von 1,8 Promille. Die Fahrbahn wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten vollgesperrt.

