Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Einbruch In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchten bisher Unbekannte in die Lagerhalle eines Heilbronner Fahrradhändlers einzubrechen. Zwischen Montagabend, 18 Uhr, und 7:30 Uhr am nächsten Morgen, machten sich der oder die Täter an einem Fenster des Gebäudes in der Koepffstraße zu schaffen. Da es augenscheinlich nicht gelang das Fenster durch gewaltsames Aufhebeln zu öffnen, wurde die Verglasung mit zwei Pflastersteinen eingeworfen. Vermutlich aufgrund eines hierbei ausgelösten akustischen Alarms wurde die Halle nicht betreten. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn. Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell