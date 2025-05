Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Spur der Verwüstung hinterlassen

Themar (ots)

Unbekannte Täter brachen am Sonntag in der Zeit von 01:45 Uhr bis 04:30 Uhr in einen Lebensmittelmarkt in der Leninstraße in Themar ein. Videoaufzeichnungen zeigen, dass sich mindestens zwei Täter gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafften. Im Inneren hinterließen sie eine Spur der Verwüstung bis sie schließlich am Ziel ankammen - der Tresor. Diesen versuchten sie zu öffnen, scheiterten jedoch. Doch damit nicht genug, die Täter ließen vom Vorhaben ab, und begaben sich zu einem Fleischerstand und einer Bäckerei. Auch in diesem Bereich hinterließen die Täter einen großen Schaden, um an Bargeld zu gelangen. Lediglich ein geringer zweistelliger Betrag konnte erbeutet werden. Allerdings fiel der Sachschaden mit fast 15.000 Euro deutlich höher aus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0126806/2025.

