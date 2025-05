Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Tankstelle

Geisa (ots)

Unbekannte Täter brachen am Montag (19.05.2025) in eine Tankstelle in der Borscher Straße in Geisa ein. Sie fuhren gegen Mitternacht mit einem Audi auf das Tankstellengelände, beschädigten anschließend die Bewegungsmelder, brachen die Eingangstür auf und machten sich danach im Inneren zu schaffen. Die Einbrecher hatten es auf Zigaretten und andere Tabakwaren abgesehen, räumten die Regale leer und stahlen Waren im Wert von über 10.000 Euro. Nach nur etwa 5 Minuten flüchteten sie mit dem weißen oder silbernen Pkw über die Bundesstraße 278 in Richtung Buttlar. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht dringend Zeugen. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0126975/2025.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell