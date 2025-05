LPI-SHL: Polizei dein (Tier-)Freund und Helfer

Themar (ots) - Im Tatzeitraum, beginnend vom Osterfest 2025 bis zum 17.05.2025 brachen unbekannte Täter in eine Gartenhütte in Themar, in der Lengfelder Straße ein. Insgesamt wurden 5 Türen aufgebrochen, augenscheinlich suchten die Täter nach brauchbarem Beutegut. Der Entwendungsschaden hielt sich in Grenzen, es wurden zwei Akkuschrauber und eine Stichsäge entwendet. Am Gartentor und den Türen des Geräteschuppens ...

