Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall

Fulda (ots)

Gersfeld (Rhön). Am Freitag (21.02.), zwischen 19 Uhr und 21.30 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden. Der 19-jährige Geschädigte parkte seinen schwarzen VW Golf auf dem unteren Skilift-Parkplatz der Wasserkuppe, direkt an der Landstraße L3068. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte den VW Golf des Geschädigten an der hinteren rechten Fahrzeugseite. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(rk)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell