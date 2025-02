POL-OH: Aktionswoche ROADPOL-Truck & Bus - Bilanz der polizeilichen Kontrollen

Fulda (ots) - Neuhof. Am Montagmorgen (24.02.), zwischen 04.15 Uhr und 07.30 Uhr, brachen Unbekannte in einen Pkw ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum Werkzeug sowie die EC-Karte des Geschädigten. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ungefähr 1500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. (PB) Kontakt: Polizeipräsidium Osthessen Presse- ...

