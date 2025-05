Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrügern aufgesessen - keine Million gewonnen

Schmalkalden (ots)

Eine 47-jährige Frau aus Schmalkalden fiel bereits am 04.05.2025 auf Betrüger herein. Sie erhielt zunächst einen Anruf einer ihr unbekannten Nummer, den sie nicht entgegennehmen konnte. Kurz darauf wurde sie per Massengerdienst kontaktiert. In den Nachrichten erhielt sie die Information, eine Million Euro gewonnen zu haben. Um an das Geld zu gelangen, müsste die Frau jedoch Geschenkkarten im Wert von 2.500 Euro erwerben und die Codes durchgeben. Sie konnten den unbekannten Schreiberling auf 1.300 Euro herunterhandeln, kaufte die besagten Karten und übermittelte die gewünschten Zahlenkombinationen. Vom Millionengewinn fehlt indes jede Spur. Eine Anzeige wegen Betruges wurde gefertigt. Auch in diesem Fall kann die Polizei nur warnen - fallen Sie nicht auf diese oder ähnliche Betrugsmaschen herein. Die Täter wollen nur eines - Ihr Erspartes.

