Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: E-Scooter-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Auf der Straße In den Weywiesen sind am Dienstagabend eine E-Scooter-Fahrerin und ein Autofahrer zusammengestoßen. Die 14-Jährige E-Scooter-Fahrerin aus Bottrop wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 24-jähriger Autofahrer aus Bottrop gegen 18.40 Uhr in Richtung Werkstraße unterwegs. Gleichzeitig kam von rechts - aus der Zufahrt zum Sportgelände - die 14-Jährige mit ihrem E-Scooter gefahren. Die Jugendliche wurde von dem Auto erfasst und musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden wird auf etwa 700 Euro geschätzt.

