Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Diebstahl und Einbruch - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Datteln:

Auf der Hachhausener Straße wurde am späten Sonntagabend in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten das Badezimmerfenster auf und durchsuchten mehrere Räume nach Wertsachen. Zum Diebesgut liegen noch keine Angaben vor, der Einbruch wurde am Montag angezeigt. Die Täter wurden von einer Kamera aufgezeichnet - die Personen waren maskiert. Einer trug eine Basecap, der andere eine Mütze. Die Polizei hofft auf weitere Zeugenhinweise.

Haltern am See:

An der Straße Dürnberg konnte ein Einbruch am Montagabend verhindert werden - und zwar dank Blumentöpfen, die umfielen. Gegen 21.50 Uhr wollten unbekannte Täter ein Küchenfenster des Einfamilienhauses aufhebeln. Dabei wurden auch mehrere Blumentöpfe, die auf der inneren Fensterbank standen, weggestoßen und gingen teilweise zu Bruch. Durch den verursachten Lärm wurden die Bewohner aufmerksam und schauten nach. Die Täter waren inzwischen weg, gestohlen wurde nichts.

Waltrop:

Auf der Schultenstraße wurde ein Wohnmobil gestohlen. Der Diebstahl muss zwischen Sonntagabend (19 Uhr) und Montagnachmittag passiert sein. Das Wohnmobil (Hersteller Adria) mit RE-Kennzeichen stand unter einem Carport. Wer Hinweise zu dem Diebstahl machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell