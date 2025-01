Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Gestohlener E-Scooter in Keller geortet

Darmstadt (ots)

Dank eines angebrachten GPS-Geräts an seinem E-Scooter, konnte ein 43-Jähriger seinen entwendeten Roller in einem Keller orten und zurückbekommen. Den Roller hatte der Mann am Sonntagabend (26.1.) auf seinem Balkon in der Havelstraße abgestellt und das Verschwinden am Montagmittag (27.1.) bemerkt. Daraufhin suchte er die Rüdesheimer Straße auf, wo er mithilfe einer Bewohnerin sein Eigentum in einem abgeschlossenen Abteil feststellte. Die hinzugezogene Polizeistreife verifizierte seinen Roller. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Darmstadt einen Durchsuchungsbeschluss, als der zugehörige Mieter des Kellerabteils nicht öffnete. Die Beamten öffneten sodann gewaltsam das Schloss am Abteil und nahmen den Roller zwecks Eigentumssicherung mit. Der 42-jährige Mann, zu dem der Keller gehörte, muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell