Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Wer hat zwei Männer an Lagerhalle gesehen?

Darmstadt (ots)

Am Sonntagmittag (26.1.) hatten es zwei bislang unbekannte Täter auf eine Lagerhalle in der Gräfenhäuser Straße abgesehen und dort mehrere Räume aufgebrochen. Innerhalb des Geländes fuhren sie zwischen 15.15 und 15.35 Uhr mit einem Aufzug zu den betroffenen 32 Lagerräumen. Die Ermittlungen zur möglichen Beute dauern noch an. In der Nähe konnten zwei Männer mit Kapuze beobachtet werden, die in einen weißen Mercedes-Benz stiegen.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-41110 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell